Эксперт рассказал, сколько на серверах хранится переписка в мессенджерах

Согласно закону, переписки пользователей в мессенджерах на серверах хранятся не менее полугода.

Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов в беседе с агентством «Прайм» отметил, что это связано с тем, что переписка может быть полезной при выявлении и предотвращении преступлений. По его словам, после начала спецоперации мошенники стали более активными.

Разработчики мессенджеров всегда идут навстречу правоохранителям в вопросах безопасности, силовики могут получить доступ к переписке по запросу.

Ранее мы рассказывали, что в преддверии туристического сезона активизировались аферисты, использующие для наживки заработок от оценки работы турфирм или отелей. Кроме того, они стали чаще предлагать «вакансии» тайного покупателя.