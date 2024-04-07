Пятилетнюю модель из Новосибирска признали самой красивой девочкой РФ

Пятилетняя Василиса Шевчук из Новосибирска победила во всероссийском конкурсе красоты.

Фестиваль Russian Beauty-2024 прошел в Москве и собрал 105 конкурсантов со всей России. Единственной представительницей Новосибирска была пятилетняя модель Василиса Шевчук, и именно она получила титул Мисс Russian Beauty 2024 в категории Little (4-6 лет), сообщает VN.ru.

«Национальный костюм Василисы был сшит по мотивам сибирских бояр, в спортивном она предстала гольфисткой, а на вечернем выходе — в fashion-костюме «Карты», — рассказала мама маленькой красавицы Нина Шевчук.

Девочка ходит в садик, занимается художественной гимнастикой, вокалом, танцами, посещает модельную школу.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирской области провели конкурс красоты среди сотрудниц ГУ ФСИН.