Вооруженные Силы РФ за сутки сбили 205 украинских беспилотных летательных аппаратов.

По состоянию на 07.04.2024, ВС РФ нанесли групповой удар по военно-промышленному комплексу Украины, где производилась бронетехника, автомобили и БПЛА.

Подразделения «Западной» группировки войск на Купянском направлении нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районе Харьковской области. Противник потерял до 35 военнослужащих, танк, самоходную артиллерийскую установку.

Подразделения «Южной» группировки войск на Донецком направлении перешли на более удобные рубежи и нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ в нескольких районах ДНР и ЛНР. Помимо этого, бойцы смогли отразить две атаки.

Ракетные войска и артиллерия ВС РФ в районе города Харьков уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса SAMP-T франко-итальянского производства и поразили живую силу и военную технику ВСУ в 133 районах.

Средствами ПВО сбито 205 украинских дронов, бомба «Hammer» и шесть реактивных снарядов HIMARS и «Ураган».