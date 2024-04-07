Теракт в «Крокус Сити Холл»: что известно на 7 апреля

Трагедия произошла 22 марта.

22 марта 2024 года в Подмосковье в «Крокус Сити Холл» ворвались несколько террористов и открыли стрельбу. После этого они подожгли кресла в концертном зале и скрылись. В результате теракта, по последним данным, погибло 144 человека, более 300 пострадали.

Предполагаемых исполнителей задержали на следующий день в Брянской области. Сейчас они находятся в СИЗО, где пробудут минимум до 22 мая. Все задержанные являются гражданами Таджикистана. 28 марта их добавили в список экстремистов и террористов. Один из обвиняемых проживал некоторое время в Новосибирске.

25 марта в СИЗО отправили еще троих фигурантов дела. Еще одного фигуранта задержали 26 марта. Он сдавал квартиру исполнителям. Его отправили в СИЗО. Следующего, девятого фигуранта, арестовали 29 марта. Он переводил деньги нападавшим.

1 апреля стало известно о задержании еще одного — десятого — фигуранта, который перечислил деньги за проживание исполнителей, а после преступления перевел деньги одному из боевиков.

3 апреля один из задержанных, Диловар Исломов, обжаловал свой арест. Он был владельцем белого Renault, на котором террористы приехали к «Крокусу». Ранее арест также обжаловали его брат и отец Исроил и Аминчон Исломовы.

На следующий день, 4 апреля, стало известно, что в Москве, Екатеринбурге и Омске задержали троих мужчин, которых также подозревают в помощи организации нападения.

По данным ФСБ, двое переводили деньги террористам на приобретение оружия и машины, а третий вербовал пособников и финансировал исполнителей. Они являются выходцами из Центральной Азии.