В Новосибирске осудят мужчину, распылившего газ в лицо иностранца

Житель Новосибирска оскорбил гражданина Нигерии и брызнул ему в лицо из перцового баллончика.

Ленинский районный суд рассмотрит уголовное дело мужчины, обвиняемого в хулиганстве, совершенном с применением насилия к гражданину по мотивам расовой ненависти, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Сибиряк на улице убеждал женщин не выходить замуж за иностранцев и заметил проходившего мимо гражданина Нигерии. Обвиняемый оскорбил незнакомца и распылил ему в лицо перцовый газ из аэрозольного баллончика и убежал.

Мужчине грозит штраф от 500 тысяч рублей или лишение свободы до семи лет.

Ранее мы рассказывали, как в Новосибирске гражданина Нигерии оштрафовали на 2000 рублей за нежелание бросать жену.