В Новосибирске появился похититель детских колясок

От поликлиники № 2 в Новосибирске массово угоняют детские коляски.

По данным Telegram-канала «Новосибирский паблик», женщины не бросают детский транспорт где попало, а оставляют на специально отведенном для них участке. Поймать воришку будет непросто — у больницы нет камеры видеонаблюдения.

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, причастного к совершению данного противоправного деяния. Возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Новосибирской области.

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