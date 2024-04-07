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проиcшествия

В Новосибирске появился похититель детских колясок

Фото: Telegram Новосибирский паблик

От поликлиники № 2 в Новосибирске массово угоняют детские коляски.

По данным Telegram-канала «Новосибирский паблик», женщины не бросают детский транспорт где попало, а оставляют на специально отведенном для них участке. Поймать воришку будет непросто — у больницы нет камеры видеонаблюдения.

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, причастного к совершению данного противоправного деяния. Возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Новосибирской области.

Ранее мы рассказывали, как в Кировском районе пьяный мужчина угнал иномарку подвозившего его автомобилиста.

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Галина Чебыкина
Журналист

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