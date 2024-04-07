В Новосибирске стало меньше юрлиц и больше ИП

За два года количество ИП в Новосибирской области выросло на 14 %, а число юрлиц сократилось на 5 %.

На начало года в регионе зарегистрировано 175 тысяч организаций, включая 90 тысяч индивидуальных предпринимателей и 85 тысяч юридических лиц, сообщает РБК Новосибирск. Общее количество зарегистрированных в регионе бизнесов увеличилось на 3,8 %.

Аналитики считают, что бизнес области стал более устойчивым — ликвидируют компании сибиряки все реже.

«Тенденция на рост числа индивидуальных предпринимателей характерна не только для регионов Сибири, а для всей России. Работать в статусе ИП легче, чем в статусе юридического лица», — говорят эксперты.

Ранее мы рассказывали, что ВТБ запустил выдачу электронных гарантий для крупного бизнеса.