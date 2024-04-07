В Новосибирске требуют проверить законность «Рейда против хиджабов»

По обращению ЦПГОИ правоохранители должны проверить акцию на наличие признаков возбуждения ненависти.

Начальника УМВД Новосибирска Алексея Захарова попросили проверить законность "рейда против хиджабов". Об этом сообщает издание "Акценты" со ссылкой на обращение "Центра поддержки общественных и гражданских инициатив" (ЦПГОИ).

В ходе этого "рейда", организованного ультраправыми активистами из "Русской народной дружины", в общественных местах было требование от девушки-провизора в аптеке снять платок, поскольку он ассоциировался с хиджабом. Также подобные действия происходили в отношении продавщиц в магазинах.

По обращению ЦПГОИ, правоохранительные органы должны провести проверку акции на предмет возможного возбуждения ненависти или вражды по религиозному признаку.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске спасатели отвезли в больницу 300-килограммового мужчину.