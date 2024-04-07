Зоопарк Новосибирска приглашает пенсионеров на знакомство с лошадьми

8 апреля при поддержке Фонда имени Р.А. Шило состоится «День открытых дверей на конюшне Новосибирского зоопарка» в рамках проведения декады пожилого человека.

«Вас ждет знакомство с жителями конюшни, рассказ об условиях их содержания и многое другое из жизни лошадей в нашем зоопарке!» — написали представители учреждения в своем канале Telegram.

Бесплатные экскурсии будут организованы в 14:00 и 16:00. Желающим посетить мероприятие необходимо предварительно записаться, позвонив по телефону 227-36-32.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирском зоопарке запустили фонтан.