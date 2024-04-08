Битва взглядов перед турниром «Чемпионы вызывают чемпионов» пройдёт в Новосибирске

10 апреля в ДК им. Октябрьской революции (Ленина, 24) пройдет пресс-конференция, посвященная подготовке Кубка Новосибирской области по единоборствам памяти спортивного журналиста Сергея Лукинского «Чемпионы вызывают чемпионов».

Руководство регионального министерства спорта, организаторы и участники ответят на вопросы о подготовки к турниру, который состоится 26 мая. Турнир пройдет в четвертый раз на арене регионального волейбольного комплекса «Локомотив-Арена». В программе спортивного вечера 12 поединков по 7 видам спорта: тайский бокс, кикбоксинг (К 1), фехтование, киокусинкай, рукопашный бой, КУДО, ММА, тхэквондо.

Ведущим турнира будет легендарный голос единоборств Александр Загорский.Событие пройдёт под девизом «Спорт. Творчество. Просвещение», зрители смогут насладиться не только поединками, но и стихами Сергея Лукинского в исполнении актера новосибирского академического театра «Глобус» Владимира Дербенцева.

На пресс-конференции будут присутствовать:

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области, заслуженный мастер спорта СССР поподводному плаванию Сергей Александрович АХАПОВ

Заместитель министра физической культуры и спорта Новосибирской области Олег Вячеславович САВОНИН

Организатор турнира «Чемпионы вызывают чемпионов», сын Сергея Лукинского — Николай Сергеевич ЛУКИНСКИЙ

Генеральный партнер турнира «Чемпионы вызывают чемпионов», генеральный директор компании «Сибирский Банный Чан» Дмитрий Владимирович ЛАЗАРЕВ

Артист театра «Глобус» Владимир ДЕРБЕНЦЕВ

Президент федерации тайского бокса Новосибирской области – Михаил Михайлович БРЫЗГАЛОВ

Боец ММА, мастер спорта по панкратиону и рукопашному бою Александр ПЕДУСОН (Новосибирск)

Боец ММА, чемпион Сибирской бойцовской Лиги – Максим КИРЗО (Кемерово)

Боец киокусинкай, Обладатель Кубка Европы по киокусинкай Павел ФЕФЕЛОВ – Павел ФЕФЕЛОВ (Новосибирск)

Обладательница Кубка мира по кикбоксингу – Нейля САДИЕВА (Новосибирск)

Боец смешных единоборств, кулачных боев – Илья ГУНЕНКО (Новосибирск)

Чемпион молодежного чемпионата мира по тайскому боксу – Александр УЛЬЯНИЦКИЙ (Новосибирск)

Не пропустите битву взглядов среди участников главных боев турнира, которые также состоятся в рамках пресс-конференции.