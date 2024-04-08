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общество

Более 10 тыс заявлений на прием детей в первый класс подали новосибирцы

Фото: Сиб.фм

Жители Новосибирска подали 10 739 заявлений на прием детей в первый класс.

На оперативном совещании в правительстве исполняющий обязанности мэра Олег Клемешов сообщил, что на сегодняшний день новосибирцы подали 10 739 заявлений на прием детей в первый класс. В прошлом году местные жители отправили только 8 000 заявлений.

По его словам, за две минуты после начала приема заявлений родители отправили 1 144 документа в онлайн-формате.

Напомним, что в Новосибирске опубликованы правила поступления в вузы в 2024 году.

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Валерия Митрохина
Журналист

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