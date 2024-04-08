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Авто

Число аварий с автобусами возросло в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

В регионе выросло число аварий с автобусами.

Начальник ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Кульков в ходе оперативного совещания в правительстве сообщил, что с начала 2024 года в регионе с выросло число аварий с автобусами — с 27 до 43 ДТП.

Также, по его словам, увеличилось и число раненых по вине водителей автобусов — с 62 до 67.

Напомним, сегодня на площади Труда в Новосибирске троллейбус запутался в проводах.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что пожарные Новосибирской области спасли 31 человека за прошедшую неделю.

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Валерия Митрохина
Журналист

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