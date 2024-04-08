«Город-недоразумение»: как ещё Артемий Лебедев оскорблял и унижал Новосибирск

Российский дизайнер Артемий Лебедев в очередной раз раскритиковал Новосибирск. Это далеко не первый раз, когда блогер резко высказывается о городе и отказывается считать его столицей Сибири. Сиб.фм вспомнил, как Лебедев унижал Новосибирск (каждый раз он называет его недоразумением).

Накануне дизайнер и блогер Артемий Лебедев выступил с критикой Новосибирска. Лебедев посчитал, что звание сибирской столицы город не заслуживает — он отдаёт предпочтение Красноярску.

«Новосибирск — один из самых унылых городов на свете. В случае когда я очередной раз окажусь в Новосибирске, обязательно проверю, как там ресторан "Жерарня" существует, вкусно ли там готовят, буду надеяться, что да. Потому что до этого все кулинарные открытия в Новосибирске оставляли не самые лучшие впечатления. А вообще Новосибирск в принципе оставляет не самые лучшие впечатления. Представьте себе целый город прекраснейших людей, а город в целом у***й как город. Даже Академгородок и то веселее в тысячу раз, чем сам Новосибирск, который является городом-недоразумением, потому что его забыли построить как город. Забыли спроектировать городские пространства, забыли поставить красивые здания. Та пара новых проектов, которые туда вкрячили, они больше похожи на х*** знает что. Такая тяжелая судьба у сибирского города», — заявил дизайнер.

Впрочем, новосибирцы не впервые сталкиваются с резкими высказываниями Лебедева в свой адрес. В 2019 году блогер говорил примерно то же самое:

«Новосибирск — вообще город-недоразумение. Он большой, но он так и не стал городом. Там есть только один кусок Красного проспекта, и то это одно унылое. Новосибирску очень не повезло. Не езжай туда. Рядом есть Томск, Иркутск и далее со всеми остановками. Хабаровск — вообще роскошный город», — говорил Лебедев.

«Недоразумение» — любимое слово Лебедева, когда речь заходит про Новосибирск. Ещё раз дизайнер подтвердил это в 2022 году:

«Новосибирск — это какая-то жопа. Это не город, а недоразумение. Сейчас заплакали новосибирцы и ликуют красноярцы. Красноярск лучше, чем Новосибирск, потому что там прекрасные рестораны. Такое чувство, что в Новосибирске живут временно, чтобы заработать денег и уехать. Такое у них отношение к своему городу. Вместо того чтобы взять и сделать уютное место, куда хотелось просто прилетать ради города, там есть только центр "Вектор", где можно изучать вирусы. Наука там на высоте», — высказался блогер.

Лебедев не только оскорблял Новосибирск — однажды он его похвалил. Это случилось незадолго до открытия нового терминала аэропорта Толмачёво:

«Кровля ещё не появилась, а только строится, но уже понятно, что проект будет очень хороший», — оценил терминал дизайнер.

Резкие высказывания Лебедева не оставались без внимания. За Новосибирск вступались как горожане, так и власти:

«Не знаю, кто это такой. Мне очень стыдно, но не читаю этого блогера. И более того, не собираюсь читать, откровенно говоря, и откликаться на мнение блогера. Много очень частных мнений. Если отвлекаться на всех — уйдет слишком много времени. Занимаемся профессионально своей работой, и наша задача — выполнить все программы, которые намечены на это лето. Мы это сделаем. Кто-то говорит, а кто-то делает», — комментировал в 2022 году Анатолий Локоть, занимавший тогда пост мэра.