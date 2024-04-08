Губернатор Новосибирской области поручил службам оперативно реагировать на паводки

На паводковую ситуацию поручил оперативно реагировать губернатор Новосибирской области.

Во время еженедельного совещания губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что из-за резкого потепления в регионе начались паводки, в связи с чем часть населенных пунктов сейчас подтоплены.

“Тем не менее, отработали все дружно, слаженно, максимально оперативно, насколько это возможно в такой ситуации. Просьба – не расслабляться и работать так же чётко”, — прокомментировал губернатор.

Напомним, что на сегодняшний день в Новосибирской области остаются подтопленными 49 дачных участков.