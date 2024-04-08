Губернатор поручил всем службам слаженно и оперативно реагировать на паводковую ситуацию

В связи со стремительным наступлением тёплой погоды в течение минувшей недели и притоком талых вод Губернатор поручил руководителям городов и районов вместе с соответствующими органами держать под особым контролем паводковую ситуацию.



«Прошедшая неделя была первой за эту весну, когда ночные температуры на большей части области были плюсовыми, – напомнил Андрей Травников. – Соответственно, потепление привело к резкому таянию снега, притоку талых вод, в том числе к частичному подтоплению населённых пунктов и садовых товариществ. Тем не менее, отработали все дружно, слаженно, максимально оперативно, насколько это возможно в такой ситуации. Обращаю внимание на то, что паводковый период продолжается. Будем надеяться на благоприятную погоду, отсутствие сочетания таяния снега с ливневыми дождями. Но готовиться надо к любому варианту развития событий. Просьба – не расслабляться и работать так же чётко, как отработали на прошлой неделе», – поручил глава региона.



Начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов доложил Губернатору о том, что паводковая обстановка на территории региона остаётся на особом контроле сил МЧС. Наблюдается стабилизация обстановки в Кочковском и Новосибирском районах, в Новосибирске, сложной остаётся ситуация в Краснозерском районе.



В четырёх районах остаются подтопленными 49 дачных участков, 70 приусадебных, два низководных моста, отдельные участки автодорог местного значения в 13 районах. Силы МЧС продолжают вести мониторинг ситуации, оказывать, в случае необходимости, адресную помощь.

