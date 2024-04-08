«Мир глазами детей»: в Новосибирске стартовал конкурс детских рисунков

Лучшую картину выберут жители Новосибирска 1 июня на празднике в честь Дня защиты детей.

Конкурс детских рисунков «Мир глазами детей» приглашает юных художников от 3 до 14 лет поделиться своим видением мира. Участники могут изобразить любимые уголки Родины, символы государства, исторические события или просто свои чувства к родной стране. Конкурс позволит детям выразить свою любовь к России через творчество и увидеть, как разнообразно и удивительно они воспринимают окружающий мир.

Рисовать можно в любой технике: цветными карандашами, фломастерами, гуашью, акварелью, пастелью и так далее. Главное, чтобы работа отражала позицию мирного и дружелюбного существования на планете. К участию в конкурсе не принимаются рисунки, выполненные с применением программ для графического моделирования и дизайна.

Заявки на участие принимаются с 1 апреля по 31 мая 2024 года. Рисунки юных новосибирцев будут размещены на официальном сайте конкурса для проведения онлайн-голосования. Каждую пятницу будут выбраны три рисунка, лидирующие по количеству лайков. Работы 27 финалистов станут известны 31 мая 2024 года.

Рисунки лидеров конкурса станут участниками выставки, которая пройдёт в День защиты детей, 1 июня, на Михайловской набережной. Все гости праздника смогут проголосовать за понравившуюся работу, сканировав QR-код возле экспозиции. Имена трёх победителей будут оглашены на мероприятии — они получат приятные призы.

Кроме того, автор каждой работы конкурса «Мир глазами детей» получит памятные подарки за участие на празднике от СибФМ Group.

Ежедневно анонсы о конкурсе с указанием спонсоров, а также самые яркие рисунки будут размещаться в интернет-порталах Сиб.фм, АиФ-Новосибирск, МК в Новосибирске и BFM-Новосибирск.

Пусть каждый рисунок станет маленьким шедевром, отражающим уникальный взгляд ребёнка на окружающую действительность.