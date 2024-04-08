Паводок превысил опасные отметки в Новосибирской области

В Новосибирской области уровень паводка превысил опасные отметки.

В Новосибирской области уровень паводка превысил опасные отметки на верхней Оби и ее притоках в Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

На прошлой неделе, 5 апреля, в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области было объявлено о напряженной паводковой ситуации из-за половодья. По словам спасателей, такое явление вызвано резким потеплением и интенсивным снеготаянием. Теплая весна началась на 10-13 дней раньше обычного, и температура не опускается ниже нуля даже ночью. Снег активно тает, и вода с полей стекает в низины. В связи с ухудшением паводковой ситуации правительство Новосибирской области объявило режим повышенной готовности.

Ранее начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов предупреждал о сложной ситуации на реках Карасук, Иня и Бердь. На реке Карасук начались подтопления 4 апреля в районе села Черновка, что привело к затоплению одного частного дома и 52 приусадебных участков.

Местные спасатели активно работали по откачиванию воды с приусадебных участков в Ленинском районе Новосибирска и в Верх-Тулинском сельсовете Новосибирского района с помощью мотопомп и насосных станций.

Прогнозируется, что из-за продолжающегося сильного таяния снега ситуация может ухудшиться в течение следующих четырех дней. Есть угроза подтопления трех населенных пунктов Кочковского района. В связи с этим в Коченевском районе Новосибирской области было ограничено движение транспорта на двух участках автомобильных дорог.

В Новосибирске городская администрация предупредила о возможном подтоплении дачных участков в Кировском, Советском и Первомайском районах, расположенных в пойме Оби.

Владимир Ткаченко, и.о. главы департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска, сообщил о 186 многоквартирных домах, которые могут быть подвержены подтоплению.

Заместитель начальника транспортного департамента мэрии Новосибирска Сергей Эпов отметил, что в зоне подтопления в городе находится 50 участков автодорог.