Почти чемпионат мира. Около 2000 каратистов вышли на татами в «Сибирь-Арена». Фоторепортаж

Крупнейший за Уралом ледовый спорткомплекс «Сибирь-Арена» стал новой площадкой для соревнований по каратэ «Кубок Успеха». Сиб.фм публикует репортаж мероприятия.

Впервые за почти 30-летнюю историю этот турнир проходил в статусе международного. На шести татами выступили спортсмены из более 40 регионов РФ и 14 стран мира — Ирака, Ирана, Турции, Шри Ланки, Узбекистана, Монголии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана, Белоруссии. Всего – около 2000 участников.

В течение трёх дней 5, 6 и 7 апреля за соревнованиями следили около 4000 зрителей на трибунах, десятки тысяч поклонников единоборств подключались к интернет-трансляции. Судейский корпус представляли более 120 человек, в том числе 12 судей международного класса и 50 – высшей квалификации.

Председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев отметил главную особенность турнира – его международный статус, который повысил престиж соревнований.

«С организационной и технической точки зрения этот турнир можно сравнить с чемпионатом Европы и даже чемпионатом Мира. У нас современнейшая арена. Площадка предназначена и способна принимать соревнования международного уровня. «Начинка» стадиона соответствует всем требованиям такого уровня соревнований. Наши гости – международные судьи отмечают, что ежегодно качество проведения мероприятия возрастает. Это радует. Уровень спортсменов на Кубке тоже высокий. Помимо национальной Сборной России, здесь выступают сильнейшие спортсмены Азербайджана и Беларуси. Конкуренция очень высокая, в том числе и для первых номеров команды Российской Федерации по каратэ. Выиграть здесь у себя дома, стать чемпионом достаточно сложно, что, конечно, повышает интерес к соревнованиям», – говорит Дмитрий Асанцев.

Спикер горсовета отметил, что в Новосибирской области каратэ занимаются почти 6000 человек. 500 спортсменов тренируются в специализированных клубах и секциях.

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