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общество

Полсотни дачных участков Новосибирской области остаются подтопленными

Фото: ТУАД

В Новосибирской области остаются подтопленными 49 дачных участков.

В ходе оперативного совещания в правительстве Новосибирской области глава ГУ МЧС по региону Виктор Орлов сообщил, что сейчас в четырех районах НСО 49 дачных участков и 70 приусадебных остаются подтопленными в связи с паводками.

Самая тяжелая ситуация, по его словам, зафиксирована в Кочковском районе, где поднялась река Карасук до критической отметки.

Напомним, что заместитель начальника транспортного департамента мэрии Новосибирска Сергей Эпов отметил, что в зоне подтопления в городе находится 50 участков автодорог.

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Валерия Митрохина
Журналист

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