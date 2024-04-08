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общество проиcшествия

Появились подробности избиения волонтёра СВО под Новосибирском

Глава Следственного комитета Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на 50-летнего волонтёра в Нижней Ельцовке. По словам 50-летнего пострадавшего, напали на него вечером 5 апреля, когда он развешивал листовки о сборе помощи для участников специальной военной операции.

Фото Появились подробности избиения волонтёра СВО под Новосибирском 2

Пострадавший сообщил, что пятеро мужчин спортивного телосложения избивали его у дома по адресу Экваторная, 16, но ему удалось выманить их на освещённое место и сбежать. Полиция и скорая помощь прибыли на место происшествия, но неизвестные скрылись.

В больнице у волонтёра были зафиксированы растяжения и синяки. Жители района предполагают, что нападение может быть связано с политической деятельностью депутатов Госдумы и Заксобрания, чьи листовки часто переклеиваются поверх волонтёрских.

Председатель Следственного комитета поручил начать уголовное расследование по данному случаю и представить отчёт о произошедшем.

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Дамир Трубников

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