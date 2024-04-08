Появились подробности избиения волонтёра СВО под Новосибирском

Глава Следственного комитета Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на 50-летнего волонтёра в Нижней Ельцовке. По словам 50-летнего пострадавшего, напали на него вечером 5 апреля, когда он развешивал листовки о сборе помощи для участников специальной военной операции.

Пострадавший сообщил, что пятеро мужчин спортивного телосложения избивали его у дома по адресу Экваторная, 16, но ему удалось выманить их на освещённое место и сбежать. Полиция и скорая помощь прибыли на место происшествия, но неизвестные скрылись.

В больнице у волонтёра были зафиксированы растяжения и синяки. Жители района предполагают, что нападение может быть связано с политической деятельностью депутатов Госдумы и Заксобрания, чьи листовки часто переклеиваются поверх волонтёрских.

Председатель Следственного комитета поручил начать уголовное расследование по данному случаю и представить отчёт о произошедшем.