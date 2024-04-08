«Мамочка, умираю»: в Новосибирске появились подробности ЧП в Чистой Слободе, где из авто выпали две женщины

В Новосибирске очевидцы рассказали о мужчине, который устроил пьяный заезд в микрорайоне Чистая Слобода.

В Новосибирске в микрорайоне Чистая Слобода, 6 апреля, мужчина на минивэне резко выехал с парковки, и из салона автомобиля вылетели на землю две женщины. Позже мужчина развернулся и сбил еще одного человека. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как компания на небольшой парковке громко слушает музыку, и в один момент мужчина на Хонде быстро набирает скорость с открытой задней дверью, из которой выпали две пассажирки.

«Мамочка, мамочка, умираю», — закричала выпавшая женщина.

Другая пострадавшая стала просить, чтобы вызвали скорую помощь. К выпавшим из машины женщинам подбежали их знакомые из компании, в этот момент виновник успел развернуться и наехал на мужчину. Когда он вышел из автомобиля, неизвестный ударил его по голове, от чего он упал на землю.

В ГУ МВД России по Новосибирской области рассказали, что у мужчины забрали автомобиль после происшествия. На него возбудили административное дело по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего», ему грозит лишение прав до двух лет. Помимо этого, он отказался проходить освидетельствование на алкоголь. Известно, что его уже привлекали за пьяную езду.

Жители микрорайона рассказали корреспонденту Сиб.фм, что это не первая подобная выходка данной компании. По словам одного мужчины, они постоянно собираются на районе, где распивают спиртное и слушают громко музыку.

«Компания из разных семей отдыхали, жарили шашлыки и пили. Он стал летать с огромной скоростью по дороге, из его автомобиля вылетели женщины. Когда он развернулся, я так понимаю, его же знакомые стали его колотить. То есть это никакой-то обычный очевидец его ударил, а его друг. Они тут собираются, весна же, тепло», — поделился житель Чистой Слободы.

Еще одна женщина рассказала, что к месту ДТП приехала скорая помощь, врачи осмотрели пострадавшую девушку, но была ли она госпитализирована, неизвестно.

Кроме того, многие недовольны тем, что мужчина отделался только административным штрафом.

По словам девушки, оказавшейся на месте ЧП, человек, который сидел за рулем, ранее был в компании, устроившей стрельбу летом 2022 года. Тогда данная новость облетела весь Новосибирск. Выпившие люди открыли стрельбу прямо во дворе, двое мужчин получили травмы.

Одного из стрелявших посадили на 6 лет в колонию. Его друзья считают, что он отбывает наказание незаконно, так как лишь самооборонялся.

«Мужчина, у которого вылетели из машины люди, ранее был в компании, устроившую у нас здесь стрельбу. Они в 2022 году спровоцировали моего друга, который с целью самообороны выстрелил одному из нападавших в лицо. Сейчас он сидит в колонии», — утверждает девушка.

По её словам, она и её друзья даже создали петицию, чтобы спасти друга из заключения. Они надеются, что дело пересмотрят и переквалифицируют статью на самооборону.

«А эти остались безнаказанными. Вот что творят: музыка, шашлыки и пьяная езда. Всё с рук сходит», — сетует она.