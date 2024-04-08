Солнечное затмение 8 апреля. Во сколько оно начнётся и где можно будет его увидеть?

Сотрудники Лаборатории солнечной астрономии предупредили, что первое в 2024 году солнечное затмение увидят лишь те земляне, кто находится сегодня, 8-го апреля на дневной стороне нашей планеты.

Согласно официальным данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, тень Луны коснётся Земли 8 апреля 2024 года в 18:42 по московскому времени, и покинет планету почти точно в полночь, в 23:52 по Москве.

Нынешнее затмение пройдёт над Россией в вечернее сумеречное время суток и потому его невозможно будет наблюдать. Европа, Азия, Австралия и множество других стран и регионов мира также не смогут засвидетельствовать это астрономическое явление.

Больше повезло жителям Мексики, США и Канады, где след от лунной тени (область, где полностью гаснет Солнце) подобно карандашному грифелю прочертит территорию этих стран.

Во время затмения ширина лунной полутени превратится в «серп месяца». Она, по расчётам российских астрофизиков, составит более 6 тысяч км, то есть почти половину размера Земли.

Также учёные чётко определи зоны прохождения затмения:

· в Мексике — г. Масатлан (400 тыс. человек) и г. Дуранго (500 тыс.);

· в США это города:

- Сан Антонио (1.5 млн),

- Остин (1 млн.), Даллас (1.3 млн),

- Литтл Рок (200 тыс),

- Индианаполис (2 млн.),

- Буффало (300 тыс.);

· в Канаде — г. Монреаль (1.8 млн.).

Суммарное население планеты, которое увидит затмение, не выходя из своего дома — около 30 миллионов человек. Следующее подобное астрономическое событие только через два года, 12 августа 2026 года.