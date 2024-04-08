В Новосибирске ученики гимназии №1 устроили платные бои с флагом Израиля

Ученики гимназии №1 в Новосибирске устроили боксерский поединок с флагом Израиля.

В Новосибирске у дома №35 на улице Романова, рядом с гимназией №1, собрались школьники, чтобы наблюдать за боксерским поединком между двумя парнями. Кадры инцидента опубликовал тг-канал АСТ-54 Black. На кадрах видно, что у дерущихся надеты боксерские перчатки, а у одного наблюдавшего за поединком заметили флаг Израиля.

Как выяснил Сиб.фм, 10-классник гимназии №1 решил подзаработать и организовал «бойцовский клуб» за школой. Об этом корреспонденту рассказала мать ученицы.

По её словам, школьник через "своих" стал зазывать всех на поединок между двумя подростками, собирая за это деньги. Бесплатно посмотреть бой было нельзя. За поединком наблюдали учащиеся 9, 10 и 11 классов.

«Дрались 10-классники. Сейчас всех вызывают к директору, а организатору боя грозит исключение из учебного заведения», — заявила собеседница.

Женщина добавила, что один из учеников принёс с собой флаг Израиля ради забавы.

«Он, по словам моей дочери, имеет еврейские корни и принёс его ради шутки», — отметила она.



В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что в полицию поступило сообщение о драке. Ведомство проводит проверку.

Однако школьники утверждают обратное. Они сообщили корреспонденту Сиб.фм, что бой был шуточным.

«Да, это был показушный бой, между друзьями. Никакой злости никто к друг другу не испытывал. Там даже видно, что они не особо то дерутся», — рассказал один очевидец.

Помимо этого, дети отрицают, что за просмотр боя нужно было платить.

По поводу израильского флага школьник заявил, что якобы один из "боксеров" имеет еврейские корни, а друзья решили его так поддержать.



Связаться с руководством учреждения Сиб.фм не удалось.