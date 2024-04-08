В марте выдачи автокредитов в России выросли на 30%

В марте российский рынок автокредитования обновил рекорд предыдущего месяца. Так, по оценке ВТБ, в этот период российские банки выдали физлицам на покупку автомобилей максимальные в истории 220 млрд* рублей. Это почти на 30% превышает итоги февраля и более чем в два раза – прошлогоднего марта. Сам банк обеспечил четвертую часть прироста рынка, предоставив клиентам автокредиты на 56,5 млрд рублей.

Всего за январь-март россияне получили на покупку автомобилей свыше 520 млрд рублей – в два раза больше, чем год назад. В ВТБ в первом квартале автокредиты получили 88,6 тысяч заемщиков на 120,6 млрд рублей. Результат в 4,8 раза по количеству и более чем в пять раз по объему превысил итоги за сопоставимый период 2023 года.

Жители Сибири в первом квартале оформили в банке свыше 7,8 тысячи кредитов на покупку автомобиля, общая сумма сделок составила 9,5 млрд рублей. Тройку лидеров среди сибирских регионов возглавляет Красноярский край (около 1,6 тыс. сделок на 2,1 млрд рублей). Высокая активность заемщиков также отмечена в Новосибирской (ок.1,5 тыс. сделок на 1,9 млрд руб.) и Кемеровской областях (ок.1,6 тыс. сделок на 1,6 млрд рублей).

Основной спрос заемщиков по-прежнему сфокусирован на рынке машин с пробегом, в то же время на фоне наполнения авторынка новыми брендами растет доля новых транспортных средств. По итогам марта в структуре выдач на подержанные авто пришлось 69% против 74% в начале года. Наибольший интерес заемщиков, предпочитающих машины с пробегом, вызывают корейские и российские бренды. Клиенты, приобретающие новые авто, чаще делают выбор в пользу китайских машин.

«В первом квартале спрос россиян на автокредиты стал максимально высоким в истории рынка. В январе-феврале катализаторами выступили сезонные акции и скидки на новые автомобили, которые в этом году были гораздо привлекательнее, чем обычно. Интерес клиентов подогревали и совместные программы банков и производителей за счет возможности получить низкую ставку и первый взнос. В марте мощный импульс рынок получил на фоне ожидаемого роста цен из-за новых условий начисления утильсбора: многие заёмщики спешили провести сделку до вступления их в силу», — прокомментировал вице-президент банка, начальник управления партнерских продаж авто Владимир Высоцкий.

Он добавил, что с учетом высокой концентрации спроса клиентов в первом квартале в ближайшие месяцы рынок автокредитования может «остудиться». Тем не менее, постепенное восстановление авторынка, развитие совместных программ банков и производителей, господдержка, а также ужесточение риск-политики по необеспеченным потребительским кредитам, которая сместила спрос физлиц в сторону залоговых инструментов, по итогам 2024 года обеспечат сегменту новый рекорд.

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* прогноз на основе аналитических данных Frank RG.