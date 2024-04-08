В Новосибирске адвокат физика Кабова высказал свою критику по поводу уголовного дела

Геннадий Шишебаров, защищающий Олега Кабова, заведующего лабораторией Института теплофизики Сибирского отделения РАН, который обвиняется в мошенничестве, выразил острое недовольство ходом дела. Он призвал ученых дать свои заключения по этому уголовному делу. Об этом сообщило издание BFM-Новосибирск.



«Я не могу представить, чтобы признанный ученый мирового уровня Кабов О.А. мог опуститься до фальсификации научных отчетов и конструкторской документации ради, в общем-то, небольшой надбавки», — заявил Геннадий Шишебаров.



Адвокат также назвал абсурдным то, что правоохранительные органы рассматривают сложные научные вопросы, не обладая соответствующей компетенцией.



Помимо этого, Шишебаров указал на отсутствие в России научно обоснованных методик проведения научно-технических экспертиз в судебных процессах.



По его словам, данные методики отсутствуют потому, что ранее правоохранительные органы не вмешивались в научные исследования. Сейчас, по его словам, правоохранители почему-то решили, что они могут решать сложные научные задачи своими методами (аресты, обвинения).



Напомним, что помимо обвинений в мошенничестве, Кабова также подозревают в отмывании денег через сделки с ценными бумагами. По данным следствия, сумма отмытых средств превысила 3 миллиона рублей.