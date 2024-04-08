сегодня
08 апреля, 11:15
пробки
4/10
погода
+0.2°C
курсы валют
usd 92.41 | eur 100.1
сегодня
08 апреля, 11:15
пробки
4/10
погода
+0.2°C
курсы валют
usd 92.41 | eur 100.1
сегодня 10:08
общество наука проиcшествия

В Новосибирске адвокат физика Кабова высказал свою критику по поводу уголовного дела

Фото: Управление судебного департамента в Новосибирской области

Геннадий Шишебаров, защищающий Олега Кабова, заведующего лабораторией Института теплофизики Сибирского отделения РАН, который обвиняется в мошенничестве, выразил острое недовольство ходом дела. Он призвал ученых дать свои заключения по этому уголовному делу. Об этом сообщило издание BFM-Новосибирск.

«Я не могу представить, чтобы признанный ученый мирового уровня Кабов О.А. мог опуститься до фальсификации научных отчетов и конструкторской документации ради, в общем-то, небольшой надбавки», — заявил Геннадий Шишебаров.

Адвокат также назвал абсурдным то, что правоохранительные органы рассматривают сложные научные вопросы, не обладая соответствующей компетенцией.

Помимо этого, Шишебаров указал на отсутствие в России научно обоснованных методик проведения научно-технических экспертиз в судебных процессах.

По его словам, данные методики отсутствуют потому, что ранее правоохранительные органы не вмешивались в научные исследования. Сейчас, по его словам, правоохранители почему-то решили, что они могут решать сложные научные задачи своими методами (аресты, обвинения).

Напомним, что помимо обвинений в мошенничестве, Кабова также подозревают в отмывании денег через сделки с ценными бумагами. По данным следствия, сумма отмытых средств превысила 3 миллиона рублей.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дамир Трубников

Читайте в