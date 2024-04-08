В Новосибирске эксперты рассказали об условиях поступления в вузы в 2024 году

27 марта в редакции медиахолдинга «Сиб.фм Group» состоялся круглый стол на тему «Абитуриент — 2024. Перезагрузка системы образования в Новосибирске». Его участники — представители областного Министерства образования и крупнейших сибирских вузов – рассказали, какие изменения ждут абитуриентов в грядущей приемной кампании и как повысить шансы на поступление в вуз.

Бюджетных мест стало больше

Для начала – немного статистики. Как отметила заместитель начальника управления молодёжной политики министерства образования Новосибирской области Светлана Малина, в этом году вузам выделено 15004 бюджетных места. Это на 116 мест больше, чем в 2023 году.

Представители учебных заведений, в свою очередь, озвучили цифры, как распределились места в конкретных вузах.

Так, по словам заместителя директора по образовательной деятельности Сибирского института управления – филиала РАНХиГС Татьяны Гомановой, количество бюджетных мест в этом вузе, по сравнению с прошлым годом, не изменилось: 270 мест равномерно распределены по разным направлениям бакалавриата, специалитета и магистратуры. «В этом году у нас бюджетные места на новые программы среднего профессионального образования. Но это по всем специальностям. Если в прошлом году были две программы, которые получили бюджетные места, то в этом году бюджетные места есть на всех трёх», — добавила Татьяна Гоманова.

НГУ в 2024 году выделено 1376 бюджетных мест, которые распределены между десятью факультетами и институтами. В НГПУ на бюджет смогут поступить2158 абитуриентов. Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) ожидает в этом году около 1500 абитуриентов, в том числе, 746 — на бюджетные места.

Омскому государственному медицинскому университету на все пять факультетов в этом году выделено 382 места из федерального бюджета. «По лечебному делу в этом году впервые Омская область выделяет ещё 74 места за счёт бюджета региона. В отношении платных мест, учитывая первостепенную задачу по обеспечению регионов Сибири медицинскими кадрами, мы готовы принять 480 абитуриентов на договорной основе», — рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии Омского государственного медицинского университета Ирина Киршина.

Будущее – за «технарями» и «естественниками»

Учитывая, что последнее как минимум десятилетие наблюдался значительный перекос абитуриентских предпочтений в сторону гуманитарных профессий, приведший к дефициту специалистов технического профиля, а также необходимость достижения в кратчайшие сроки технологического суверенитета страны, государство четко обозначило, что сейчас особое внимание будет уделяться подготовке и поддержке кадров для технических и естественно-научных отраслей.

Соответственно, именно по этим специальностям увеличилось количество бюджетных мест, а значит, выросли и шансы абитуриентов попасть «на бюджет».

«По таким направлениям, как, например, информационные технологии и безопасность количество бюджетных мест увеличилось более чем на 60, по машиностроению — более чем на 36, по авиастроению и авиационно-космическим технологиям — на 12. По технологиям наземного транспорта количество бюджетных мест увеличилось на 15, по биологии — на 34 места и по биотехнологиям — на 23 места. Что касается таких направлений подготовки, как юриспруденция и экономика, то по ним в регионе идёт небольшое снижение общего количества бюджетных мест», — отметила Светлана Малина.

По словам начальника управления академической политики НГУ Марины Шашковой, примерно 48% бюджетных мест в университете относятся к факультетам так называемогоестественно-научного профиля, 22% –места, которые связаны с подготовкой специалистов в области IT. Остальные – это медики, социально-гуманитарные профили и экономика.

Светлана Малина признается, что перестройка приоритетов пока идет не так быстро, как хотелось бы: «Очень сложно работать с ожиданиями родителей. Мы можем это видеть на примере подготовки IT-специалистов. Когда у нас изначально IT-направления не были такими популярными, на уровне Правительства РФ была принята программа – популяризация IT-специальностей. И очень много давалось преференций именно в IT-отрасли: и ипотека для айтишников, и отсрочка от призыва в армию, и так далее. И многие родители задумались: действительно, можно пойти сдавать информатику, чтобы дальше поступать по IT-направлениям».

По ее мнению, сейчас похожая ситуация с инженерными и естественно-научными направлениями. В Новосибирске и области очень много предприятий, которые имеют оборонный заказ, производят продукцию инженерно и технически сложную, и они сегодня испытывают очень высокую потребность в инженерных кадрах.

«Родителям мы говорим о том, что нужно сдавать физику и математику, чтобы в перспективе их дети имели и интересную работу, и хороший уровень оплаты труда», — говорит представитель министерства.

Участники круглого стола отметили как общую проблему технических вузов то, что сегодня многие выпускники отказываются сдавать профильную математику, боясь, что не смогут набрать нужное количество баллов. Отказываются сдавать физику, потому что считается, что она более сложный предмет.

Однако, обращает внимание Светлана Малина: «если сегодня ребёнок выбирает профильную математику, физику, информатику, у него очень высокие шансы учиться на бюджете. Потому что количество бюджетных мест сегодня в наших университетах достаточно высоко — более 8000 мест именно инженерного и естественно-научного направления. Но родителям нужно думать об этом, начиная уже с девятого класса, чтобы подготовить ребёнка, поскольку физика и математика все же требуют подготовки».

Она советует родителям, которые ориентированы именно на бюджетные места, при выборе направления учитывать количество имеющихся по нему бюджетных мест: «Если вы видите, что там, например, 10 бюджетных мест, при этом, 10%из них — особая квота, 10% — отдельная квота, и целевая квота, предположим, 30%. В итоге для общего конкурса остается буквально три-четыре места. Естественно, будет очень высокий конкурс. Мы получаем потом очень много обращений, что, к примеру, кто-то с золотой медалью и 100 баллами по русскому языку не прошел. А там, оказывается, было два бюджетных места, и пришёл ребёнок, у которого по всем трём предметам было 100 баллов. И получается, что все заслуги, которые ребёнок получал всё это время, обесцениваются в глазах родителей».

Конечно, если у ребенка мечта о какой-то конкретной специальности, тогда – другое дело, надо использовать все шансы. И, даже если не удалось поступить с первого раза, не стоит сильно переживать по этому поводу, считает Марина Шашкова: «Приёмная кампания может быть и не единственной в вашей в жизни, так как срок действия ЕГЭ – четыре года. Конкурсная ситуация меняется из года в год, поэтому с теми же результатами ЕГЭ можно через год поступить».

Марина Шашкова убеждена, что на пути к мечте надо использовать разные варианты: «Например, абитуриент может поступить в другой университет, а впоследствии перевестись к нам в университет на вакантные, в том числе, бюджетные места».

Ирина Веде, ответственный секретарь приёмной комиссии НГАСУ (Сибстрин), считает, что помимо таланта и призвания ребенка, особенно мальчика, важно также обеспечить себя подготовкой к сдаче ЕГЭ по профильным математике и физике, необходимым для поступления на инженерные специальности. Она утверждает: «Ожидать изменения конкурсной ситуации бессмысленно, поскольку минимальные баллы могут быть увеличены. Поэтому мечтать хорошо, но важно также обдумать реальные возможности и обеспечить себя профессиональным образованием»

В нашем университете есть возможность раскрыть себя и в творческой сфере, и в других областях. Студенты НГАСУ (Сибстрин) активно участвуют в различных конкурсах и олимпиадах, включая художественные, вокальные и танцевальные, спортивные направления.

Руководитель приёмной комиссии НГПУ Елена Кавалер напомнила еще один, хоть и более затратный, вариант попадания на бюджетное место: «При поступлении в вуз необходимо подавать два заявления: одно — на бюджетные места, второе — на внебюджетные. Потому что не известно, какая будет конкурсная ситуация, и даже при хороших баллах ЕГЭ можно не пройти. И тогда, если не попадаете ни на одну из тех программ, на которые вы хотели, можно поступить на вне бюджет. Что это дает? Если поступать на программу, где есть бюджетные места, то после двух хорошо сданных сессий, в случае, если освобождаются бюджетные места, возможен перевод на бюджет».

Кроме того, по ее словам, если поступить на бюджет по специальности мечты шансов не достаточно, а на другую специальность они реальны, то имеет смысл поступить туда, куда получается. А профессию мечты позднее получить по программе дополнительного образования. «Это платно, но не так дорого, как если бы учились на внебюджетной основе. Поэтому желательно всё предусмотреть», -советует Елена Кавалер.

Возвращение к отечественной системе образования

Об эффективности Болонской системы образования спорят до сих пор. Вместе с тем, все чаще в высоких кабинетах озвучивается мысль о необходимости возвращения к проверенной отечественной системе образования с программами специалитета. По мнению участников круглого стола, сегодня это уже реальный тренд.

«Интерес сегоднявсё-таки больше к специалитету, — отмечает Татьяна Гоманова. — Бакалавриат у нас также набирается, план мы выполняем. Но последние события стимулируют родителей абитуриентов задумываться о том, чтобы получить, не хочу сейчас обидеть сторонников Болонской системы, но полноценное высшее образование. Бакалавриат плюс магистратура тоже дают все возможные знания и навыки. Но всё-таки специалитет — это тот традиционный формат, который у нас когда-то был и доказал свою эффективность».

Подтверждают повышение интереса к специалитету и в НГАСУ (Сибстрине).

Представитель НГУ согласна с коллегами. По ее наблюдениям, с прошлого года у некоторых абитуриентов есть опасения насчет программ бакалавриата. «Потому что мы, действительно, находимся на пороге трансформации национальной системы высшего образования. И с 2025 года наши образовательные программы должны быть оформлены в другие уровни», — говорит Марина Шашкова.

Вместе с тем, по ее словам, не нужно пугаться программ бакалавриата. «Мы переживали разные форматы, смены стандартов. И абсолютно точно будут инструменты, которые позволят осуществлять перевод со старого формата на новый. Бакалаврские программы ничем не хуже (они просто короче), а дляIT- направлений подготовки, для которых необходим быстрый выход на рынок труда, — нередко лучше программ специалитета. Но тенденция такая, безусловно, есть», — замечает Марина Шашкова.

О конкурсах и проходных баллах: расслабляться не стоит

Участники круглого стола поделились информацией о наиболее популярных специальностях и новых направлениях, появившихся в сибирских вузах.

Татьяна Гоманова отметила, что, помимо традиционно востребованной юриспруденции, в Сибирском институте управления РАНХиГС резко подскочил интерес к специальности «Таможенное дело».

В НГПУ, по словам Елены Кавалер, в прошлом году было подано около 33 тысяч заявлений — это третий результат по России среди педагогических вузов. В вузе ожидают, что результат нынешней приемной кампании окажется не хуже. Среди наиболее востребованных программ Елена отметила бакалавриат по лингвистике, дизайну, психологии, журналистике.

Всегда высокий конкурс и на программы языкового содержания. В частности, на программу Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) «Русский язык и литература», несмотря на то, что на нее много бюджетных мест. Популярны иностранные языки, а также программы, где один из профилей – история, или обществознание, и те, на которые надо сдавать вступительные испытания творческой или профессиональной направленности: физическая культура, хореографическое образование, декоративно-прикладное искусство и дизайн и другие.

В прошлом году по очной форме обучения средний балл ЕГЭ по программам укрупнённой группы Образование и педагогические науки, по словам Елены Кавалер, был более 70 баллов.

Что касается новых программ, то в этом году в НГПУ планируют набор на программы бакалавриата: Психология, профиль Общая психология и психология личности, Лингвистика, профиль Перевод и переводоведение (английский и корейский языки) и программу магистратуры Информационные системы и технологии, направленность Управление проектами и продуктами в сфере информационных технологий. Эта программа ещё не аккредитована, приём ведётся впервые, и здесь только внебюджетные места.

В НГУ, рассказала Марина Шашкова, в прошлом году средний конкурс был примерно 5,5 человек на место, а максимальный — 50 человек на место. При этом, напомнила она, нужно обращать внимание на то, что в правилах приёма предусмотрена возможность подачи заявлений в 5 университетов страны и на несколько направлений в рамках самого вуза. Поэтому тысяча человек перед абитуриентом – это всего лишь заявления, а не люди, и не нужно пугаться.

Проходной балл в прошлом году равнялся 84 на бюджетной форме обучения, и 76 — на платной. Что касается количества мест на платную форму обучения, то предположительно их будет 700. В вузе придерживаются соотношения: 70% – бюджетный набор, 30% – платные места.

В НГАСУ (Сибстрине) большой конкурс на программы творческой направленности. Так, на специальность архитектура в прошлом году конкурс составил 10 человек на место, на программу «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия», и «Градостроительство.- 7 человек на место.

В этом году в вузе появилась новая программа -«Искусственный интеллект в строительной отрасли и технологии информационного моделирования зданий и сооружений».

Традиционно популярны медицинские вузы. Как отметила Ирина Киршина, проходные баллы прошлого года в Омском государственном медицинском университете говорят о том, что нужно быть усердным абитуриентом: по направлению лечебное дело проходной балл был246, по педиатрии – 220, по стоматологии – 277. По мнению представителя вуза, это оправданно. «В медицине учиться достаточно тяжело, и хорошо подготовленный абитуриент, знающий базовые предметы, с успехом выдержит это испытание», — говорит Ирина Киршина.

Целевой набор и льготы при поступлении

Участники круглого стола напомнили, что одним из рациональных решений для поступления будет воспользоваться возможностью поступления на места в пределах квот – целевой, особой и отдельной. Такие возможности есть во всех вузах, так же, как и разнообразные меры поддержки для некоторых категорий абитуриентов, в том числе, детей участников СВО, самих участников СВО и других традиционных льготных категорий.

Так, в Омском медуниверситете большинство бюджетных мест будет отведено под места целевой квоты. «На «Лечебном деле» и «Педиатрии» это будет до 76% от всех бюджетных мест. А места за счёт регионального бюджета в полном объёме отведены под целевую квоту. При этом, Министерство здравоохранения Омской области идёт навстречу абитуриентам из других регионов и готово заключить договоры о целевом обучении, даже если у поступающего прописка в Новосибирской области. Главное, чтобы по завершению обучения человек был готов переехать и работать на благо омского здравоохранения», — рассказала Ирина Киршина.

Учитывая острейшую потребность в педагогах, без преувеличения титаническую работу по организации целевого набора, по словам Елены Кавалер, проводят в НГПУ. Это и выезды в районы области, и весенняя и зимняя школы для целевиков, где разъясняют, как поступить на целевое место, какие перспективы ждут выпускника в дальнейшем и многое другое.

«Министерство образования для целевиков, именно будущих педагогов, предоставляет стипендию в размере 5000 рублей ежемесячно. И потом, если выпускник-целевик приходит работать в школу, он получает единоразовую выплату в размере 15 тысяч рублей. И меры поддержки мы ещё будем расширять. Потому что всё-таки учитель в школе первичен. Если не будет учителей в школе, то не будет ни инженеров, ни медиков -никого», — добавила Светлана Малина.

«Очень хорошее решение было принято, оригинальное для приёмной кампании вообще – то, что в пределах отдельной квоты в вуз имеют право поступать не только по ЕГЭ, а и по результатам внутренних вступительных испытаний. Это очень полезное решение, потому что не у всех есть необходимые результаты ЕГЭ», — отметила Елена Кавалер. «Кроме того, — добавила она — у нас есть центр по сопровождению лиц с ОВЗ, Там даже личный прием ведется в отдельном, специально оборудованном кабинете».

Подготовительные курсы никто не отменял

Участники круглого стола напомнили, что в каждом вузе есть как долгосрочные, так и разнообразные краткосрочные подготовительные курсы, причем, как очные, так и дистанционные. Особенно полезны они, когда речь идет о предметах, не входящих в школьную программу.

«На специальность «Таможенное дело» у нас два базовых вступительных экзамена, один из которых–история таможенного дела. И самостоятельно подготовиться к такому специфическому предмету достаточно сложно, что смущает потенциальных абитуриентов. Поэтому мы для них специально разработали онлайн-курс, он абсолютно полноценный – там есть и видеоролики, и различного рода задания. Более того, абитуриенты имеют возможность несколько раз этот курс и попробовать, и посмотреть, и протестироваться», — говорит Татьяна Гоманова.

Еще одной проблемой бывает, когда абитуриент по разным причинам не имел возможности сдать ЕГЭ. «Это, как правило, иностранные граждане, дети-инвалиды, лица, которые закончили обучение в других странах. Для этих категорий абитуриентов в НГУ есть курсы подготовки к сдаче нашей математики, русского языка, обществознания и других вступительных испытаний. Также в НГУ уже несколько лет работает подготовительное отделение, которое предназначено для подготовки к поступлению детей-сирот и детей-инвалидов. Они обучаются бесплатно, за счет бюджета. Кроме того, этим ребятам платится стипендия» — рассказала Марина Шашкова.

В каких олимпиадах участвовать

Иногда родителям трудно разобраться, в каких олимпиадах ребенку желательно участвовать, а без каких можно обойтись. Ведь понятно, что объять необъятное и участвовать во всех мероприятиях невозможно.

По словам Марины Шашковой, есть Всероссийская олимпиада школьников — она — одна-единственная, и есть список олимпиад РСОШ (Российского совета олимпиад школьников). Поступить без вступительных испытаний в НГУ могут победители и призеры этих олимпиад «В НГУ буквально два года назад мы стали засчитывать олимпиады Российского совета олимпиад школьников, начиная с 10 класса. А с этого года мы по одному из направлений расширили этот список классов, начиная с девятого.

«Кроме всероссийских, есть олимпиады, которые вузы проводят самостоятельно. И это важно знать и абитуриентам, и родителям. Действительно, начиная с девятого класса, абитуриенту нужно задумываться, в какой вуз планируется поступление, и какие мероприятия этот вуз проводит для абитуриентов. В нашем университете участие в мероприятиях для абитуриентах дает возможность получить от 5 до 10 баллов при поступлении», — добавила директор Центра довузовского образования НГАСУ (Сибстрин) Анна Асеева.

В завершение круглого стола его участники напомнили, что подробную информацию обо всех нюансах приемной кампании можно найти на сайтах вузов.

«В этом году изменения в порядке приёма таковы, что мы 10 апреля должны выставить информацию о местах, о количестве бюджетных мест в пределах квот. Не 1 июня, как раньше, а 10 апреля. Это тоже важно — абитуриенты раньше могут начать с этим работать», — отметила Елена Кавалер.

Кроме того, представители вузов посоветовали абитуриентам и родителям не пренебрегать Днями открытых дверей, которые проводят учебные заведения и где можно не только получить исчерпывающую информацию, но и погрузиться, «примерить» на себя будущую студенческую жизнь, чтобы лучше оценить, подходит ли тебе тот или иной вуз.