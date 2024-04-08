В Новосибирске рабочая неделя начнется с потепления до +8 градусов

Новая рабочая неделя в Новосибирске начнется с потепления до +8.

По данным сайта новосибирского гидрометцентра, 8 апреля, в понедельник, в Новосибирской области ожидается потепление до +8 градусов днем, также возможны порывы ветра 4-9 метра в секунду.

Ближе к вечеру станет холоднее — до -8 градусов, местами в регионе будет -13 градусов холода.

Понедельник ожидается солнечный и без осадков.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области МЧС предупредило о риске подтопления после вскрытия реки Карасук.