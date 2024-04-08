В Новосибирске стали известны подробности ЧП, где из авто выпали две женщины

Очевидцы рассказали о мужчине, устроившего пьяную езду в микрорайоне Чистая Слобода в Новосибирске.

В Новосибирске в микрорайоне Чистая Слобода, 6 апреля, камеры зафиксировали, как мужчина на минивэне резко выехал с парковки и из его салона автомобиля выпали две женщины, после чего он сбил еще одного человека.

Как выяснил Сиб.фм, группа людей собрались на небольшой парковке, где громко слушали музыку. По неизвестной причине, Хонда на огромной скорости поехала по двору, а из салона выпали женщины.Одна из пострадавших кричит: "мамочка, мамочка, умираю", в то время как другая просит вызвать скорую помощь. Знакомые женщин приходят на помощь, но виновник разворачивается и наезжает на другого человека.

После инцидента, у мужчина забрали автомобиль и возбудили на него дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем причинение телесных повреждений потерпевшему. Ему грозит лишение прав до 2 лет.

Один из свидетелей утверждает, что водитель ранее участвовал в инциденте со стрельбой летом 2022 года. В результате двое мужчин получили ранения, один из стрелявших был приговорен к тюремному заключению. Его друзья полагают, что он действовал в рамках самообороны.