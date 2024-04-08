В Новосибирской области МЧС предупредило о риске подтопления после вскрытия реки Карасук

О риске подтопления после вскрытия реки Карасук предупреждает МЧС по Новосибирской области.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, в регионе продолжается вскрытие реки Карасук, из-за чего возможно подтопление прибрежных территорий населенных пунктов в Краснозерском районе Новосибирской области.

“В связи с продолжающемся снеготаянием, отсутствием, либо захламленностью дренажных систем, промерзанием и засорением водоотводных каналов, несвоевременным вывозом снега возможно частичное подтопление пониженных участков местности”, — предупредило ведомство.

Также из-за уменьшения толщины льда увеличивается вероятность возникновения несчастных случаев и происшествий на водоемах.

Напомним, что дождь и мокрый снег обрушатся на Новосибирск на этой неделе.