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общество

В Новосибирской области значительно сократилось число зарегистрированных юрлиц

Фото: Сиб.фм

Спад юридических лиц отмечается в Новосибирской области.

Как сообщает РБК “Новосибирск”, в области стало меньше зарегистрированных юридических лиц – на 5%, но при этом больше индивидуальных предпринимателей — на 14%.

По данным аналитиков Контур.Фокус, в Новосибирской области с начала текущего года было зарегистрировано 175 тысяч организаций — в них вошли 90 тысяч ИП и 85 тысяч юридических лиц. Однако в 2023 году было зарегистрировано только 20,6 тысяч индивидуальных предпринимателей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что через доверенность дочь шесть лет получала пенсию за мертвого отца в Новосибирске.

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Валерия Митрохина
Журналист

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