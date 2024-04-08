Власти Новосибирска планируют закупить 129 троллейбусов и 120 автобусов

В Новосибирске может модернизироваться общественных транспорт.

Мэрия Новосибирска планирует приобрести 129 троллейбусов и 120 автобусов для улучшения общественного транспорта в городе. Планы модернизации парка общественного транспорта были представлены в документе, опубликованном на официальном сайте.

Согласно заявлению властей Новосибирска, к 2024 году планируется модернизировать 20 трамвайных вагонов на базе улучшенной модели, а затем еще по 20 вагонов в следующие годы.

Также в планах модернизации троллейбусов: в 2023 году в город поставили 80 новых троллейбусов с большой дальностью автономного хода, а в первом квартале текущего года еще 40 единиц. Кроме того, ожидается прибытие еще 129 новых троллейбусов, а также рассматривается приобретение не более 142 единиц общественного транспорта.

По словам представителей мэрии, это позволит полностью обновить и увеличить численность троллейбусов до максимальной вместимости производственных баз муниципального казённого предприятия «Горэлектротранспорт».

Относительно автобусов, сообщается, что парк автобусов категории М3 был почти полностью обновлен в период с 2020 по 2022 годы. "Новосибгортранс" получил 205 новых низкопольных газомоторных автобусов городского типа. В настоящее время рассматривается приобретение еще 120 автобусов для обновления муниципального транспорта и увеличения численности парка.