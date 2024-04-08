Юные футболист из детских домов Новосибирска отправятся на турнир в Красноярск

Стартовал футбольный турнир «Будущее зависит от тебя» для воспитанников детских домов. Проводит турнир компания «МегаФон». В год семьи всероссийский чемпионат по футболу объединил более 2 000 детей. Региональный этап для ребят из Сибири пройдет 10 апреля в Красноярске.

Чемпионат «Будущее зависит от тебя» длится с февраля по апрель. В этом году команды из более чем 50 регионов России разыграют путевки на матчи, которые пройдут в семи городах: Москве, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Санкт-Петербурге, Красноярске и Владивостоке. Участники из сибирских городов проведут игры регионального этапа в Красноярске. Победители регионального этапа отправятся в Сочи, где с 14 по 19 мая на футбольном поле центра «Сириус» сразятся со сборными из других регионов страны за главный приз — поездку в летний лагерь академии ФК «Динамо».

Всероссийские соревнования «Будущее зависит от тебя» проводятся с 2005 года. Они помогают детям социализироваться и развить физические навыки. За 19 лет в турнире сыграло более 41 тысячи ребят — 5 тысяч команд из 140 городов. Турнир помогает детям путешествовать по регионам России, находить друзей и призвание, а главное — семью.

Напомним, в прошлом году путевки в финал турнира разыграли в Новосибирске. Соревнования прошли в спортивном комплексе «Александрит». В турнире сыграли 15 команд детских домов и школ‑интернатов из Алтайского края и Республики Алтай, Хакасии, Красноярского края, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской и Омской областей, ставшие победителями в своих регионах. Первые места в младшей и старшей возрастных категориях заняли команды «Совмен» детского дома имени Х. М. Совмена из Красноярского края и «Мечта» казенного учреждения «Петропавловский дом детства» из Омской области.