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общество

«Заминированный» автобус, запутавшийся троллейбус и сбитый пешеход: главное в Новосибирске 8 апреля

Фото: Сиб.фм/Густаво Зырянов

Сиб.фм подготовил сводку по важным новостям Новосибирской области на 8 апреля.

Фото «Заминированный» автобус, запутавшийся троллейбус и сбитый пешеход: главное в Новосибирске 8 апреля 2

В Бердске осудили мужчину, который еще в прошлом году «заминировал» автобус. Дело было в том, что он поссорился с женой и захотел, чтобы та опоздала на работу — позвонил в экстренные службы и сообщил о якобы заложенном в общественном транспорте взрывном устройстве.

Сибиряка приговорили к трем годам условного лишения свободы.

Фото «Заминированный» автобус, запутавшийся троллейбус и сбитый пешеход: главное в Новосибирске 8 апреля 3

Новосибирский информационно-консультационный центр по вопросам сектантства предупредил жителей города и области о растущей активности нового китайского культа в Интернете. Секта «Церковь Всемогущего Бога» напоминает по своей истории и методам деятельности секту «Фалунь Дафа», которая была признана экстремистской в России.

Фото «Заминированный» автобус, запутавшийся троллейбус и сбитый пешеход: главное в Новосибирске 8 апреля 4

Утром 8 апреля водитель Kia Rio сбил 26-летнего парня на улице Петухова — он переходил дорогу в неположенном месте. В результате пострадавшего госпитализировали.

Фото «Заминированный» автобус, запутавшийся троллейбус и сбитый пешеход: главное в Новосибирске 8 апреля 5

В Новосибирской области продолжаются паводки. На сегодняшний день затопленными остаются 49 дачных участков и 70 приусадебных. Ситуация контролируется губернатором Травниковым и ответственными ведомствами.

Фото «Заминированный» автобус, запутавшийся троллейбус и сбитый пешеход: главное в Новосибирске 8 апреля 6

В Новосибирске сегодня образовалась пробка из-за троллейбуса, который запутался в проводах.

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Галина Чебыкина
Журналист

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