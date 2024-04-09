«Божественное начало»: гендиректор DIO рассказал о производстве питьевой воды в Новосибирске

Каждый день в России производят чуть больше одного миллиарда литров воды, более 100 тысяч литров из них собирают в сердце Сибири.

Завод «Диоген» (компания DIO) занимается производством, розливом и доставкой артезианской питьевой воды в Новосибирске с 2001 года.

«За это время мы прошли огромный путь от небольшой компании до одного из лидеров рынка. Сегодня мы работаем на самом современном оборудовании. На нашем предприятии внедрены лучшие практики в области качества», — рассказывает генеральный директор компании Никита Катешов.

История товарного знака DIO начинается в 2017 году. Тогда компания «Росинка Сибири» объявила о запуске производства из новых скважин в Академгородке — именно там сейчас находится завод компании, он расположен на границе лесной зоны городка. Артезианскую воду на производстве добывают самостоятельно. На территории завода расположено пять скважин глубиной в 130 метров каждая.

На производстве «Диоген» установлено оборудование, разливающее около девятисот 19-литровых бутылей в час. После добычи вода проходит несколько стадий очищения и обогащения.

«Нам повезло, у нас отличный источник. Вода фактически без примесей железа, с низким солесодержанием. Эту воду можно пить прямо из скважин, она требует минимальной очистки», — объясняет Никита Катешов.

Скважины, из которых добывается вода DIO, относятся к гидрокарбонатным магниево-кальциевым источникам. Продукция компании содержит множество полезных элементов, среди которых кальций, калий, магний, натрий.

За качеством воды следят технологи и отдел контроля качества. Воду на производстве проверяют по нескольким основным показателям: кислотность, жёсткость воды, которая определяет количество кальция и магния. Специалисты также анализируют воду на минерализацию — сколько всего в ней содержится солей, вода проверяется на показатель биологического загрязнения. Исследуется содержание железа и марганца, ну и конечно проводится производственный контроль после каждого этапа фильтрации. Помимо этого, вода отдается на анализ в независимую лабораторию, по результатам которого компания получает протокол на каждую партию.

Специалисты компании не советуют пить воду из-под крана, как делают многие новосибирцы. Во-первых, вода из-под крана имеет плохую органолептику, т.е. имеет сильный запах и привкус хлор-соединений. Эти соединения могут накапливаться в организме и приводить к серьезным нарушениям здоровья. Кроме того, вода из-под крана более жесткая, и содержит намного больше солей жесткости, которые при кипячении выпадают в осадок и образуют пленку в чашке чая или кофе. Отдел контроля качества отмечает, что кипячением лишь частично можно достигнуть улучшения органолептических качеств воды Пить воду из-под крана можно, но правильнее заменить ее на качественную артезианскую или горную воду.

После всех стадий подготовки воду начинают разливать по бутылям, которые на заводе «Диоген» производят самостоятельно.

«Бутылка рождается из маленьких колбочек в специальной машине выдува. Сначала они нагреваются, после этого происходит раздув», — рассказывает генеральный директор компании.

Бутылки на заводе «Диоген» создают из специального материала — поликарбоната. Занимается этим полностью автоматизированная японская техника, но производство на заводе совместное — здесь трудятся десятки специалистов по 12 часов каждый день.

«Обязанности у сотрудников розлива разные. Есть человек, который проверяет каждую бутылку на различный запах. В случае его наличия бутылка бракуется и выводится из оборота», — объясняет Никита Катешов.

Занимающиеся этим сотрудники работают посменно и меняются в течение дня, чтобы избежать потери остроты обоняния. Тара не только с неприятным запахом, но и та, на которой обнаружили трещины или другие значительные внешние дефекты также забраковывается.

После розлива воды по бутылкам каждая обязательно маркируется термоколпачком — это гарантия того, что бутылку не открывали. После этого наносится честный знак, происходит финальный контроль качества через смотровой экран.

Помимо воды компания предлагает покупку таких товаров как кофе или лимонады. Это сделано для удобства офисов, которым проще покупать сразу все комплектующие у одной компании.

Погрузка и разгрузка пустых и полных бутылей на заводе полностью автоматизирована. Пустые бутыли приходят в специальных кассетах, из которых их достаёт робот по четыре штуки и заменяет пустые бутылки полными. Далее идёт погрузка бутылей и развоз клиентам.

Розлив воды также автоматизирован. Сначала бутылка ополаскивается, наполняется и закрывается внутри машины.

На производстве есть и ПЭТ-бутылки, и 19-литровые бутыли, детская вода «Эльбрусинка», и «Горные вершины». Детскую воду наливают в новые 19- литровые одноразовые бутыли собственного производства, которые отправляют в Карачаево-Черкесию, где и разливается «Эльбрусинка».

Как только вода оказывается в бутылях — её привозят на склад, до поступления в магазины вода должна простоять на складе несколько дней. С утра до вечера сотрудники склада грузят машины, которые отвозят продукцию по магазинам и сетям. Ночью склад загружает машины 19-литровыми бутылями для развоза воды по домам и офисам.

DIO на латыни — «божественное начало». По словам производителей, вода — это начало жизни на Земле. В 2017 году компания взяла на себя смелость назвать DIO мудрой водой из-за расположения завода в самом сердце сибирской науки — в Академгородке. Сейчас каждый день в офисы и дома Новосибирска выезжает по 50 машин компании, а порядка 70% дохода приходится на воду в 19-литровых бутылях.

Компания DIO, г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, 4а, тел. 8(383)3339900, сайт 3339900.ru, вотсап +79134869900

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