Глава СК высказался о мигрантах и количестве их преступлений в стране

Глава Следственного Комитета России высказался о мигрантах и количестве их преступлений в стране.

Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин высказался про засилье мигрантов и количество их преступлений на территории Российской Федерации.

По его словам, с каждым годом увеличивалось число прибывающих в стране иностранных граждан, вслед за этим возрастала и преступность, совершаемая ими.

“В 2021 году в стране было 11 миллионов мигрантов, в 2022 стало 14,5 миллионов, и к этому времени убийств стало на 18% больше”, — прокомментировал глава СК.

В связи с данной ситуацией, по словам Александра Бастрыкина, люди все чаще стали высказываться о том, чтобы все, кто хочет стать гражданином России, отправлялись воевать. А в случае отказа мигранты должны вернуться на свою родину.

Напомним, что глава СК России поручил возбудить дело из-за избиения волонтера в Новосибирске.