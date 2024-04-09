На кандидата в мэры Новосибирска Игоря Украинцева написали заявление в полицию из-за скандала с журналистом

Журналисты пытались взять у Украинцева комментарии.

В воскресенье, 7 апреля, на митинге, организованном депутатом и кандидатом в мэры Игорем Украинцевым около озера Жемчужное, произошел инцидент с журналистами оппозиционного СМИ.

Как рассказал один из журналистов редакции Сиб.фм, после мероприятия попытка получить комментарий у кандидата в мэры оказалсь тщетной. Оператору повредили оборудование.

Другой член охраны «Лиги эффективности» также столкнулся с корреспондентом Дмитрием Полушиным. Он говорит, что ему нанесли удар в грудь.

Полушин направился в отдел полиции «Заельцовский», чтобы подать заявление по поводу произошедшего.

«Мы написали заявление по привлечению к ответственности нападавшего по статье 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Нас толкали, чуть ли не за руки хватали и не давали снимать», — рассказал журналист.

Корреспондент обратился за комментарием к Игорю Украинцеву. Кандидат в мэры рассказал, что журналисты вели себя агрессивно. Украинцев также заметил, что его помощники не участвовали в потасовке.

«Это не мои помощники и не мои коллеги. Это соседи, так скажем... Эти журналисты всё мероприятие вели себя демонстративно агрессивно. Больше ничего добавить не могу. Может сами журналисты напали. Правоохранительные органы разберутся», — сказал он.

Ранее Сиб.фм сообщал, что опубликовано скандальное видео с кандидатом в мэры Новосибирска Игорем Украинцевым на митинге.