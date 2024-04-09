Новосибирск начали чистить после зимы

Увеличить интенсивность уборки улично-дорожной сети и внутриквартальных территорий, чтобы как можно быстрее привести город в нормативное состояние после зимнего периода, поручил исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов на еженедельном совещании с главами районов и руководителями структурных подразделений мэрии.

«Установившаяся погода в городе идеально подходит для уборки тротуаров, помывки технических средств регулировки дорожного движения, смета противогололедного материала и очистки лотков. Эту работу необходимо проводить более интенсивно», – подчеркнул и. о. мэра Новосибирска Олег Клемешов на аппаратном совещании.

Дорожные учреждения продолжают работы по уборке проезжей части, тротуаров, а также организации отвода талых вод. «На сегодня готовность летней подметальной техники составляет 66 %, переоборудование на летний режим планируется завершить до 15 апреля. Ежедневно на линию выходят до 19 единиц подметальной техники. Вывезено более 200 кубических метров мусора, почти 1,5 тонны смета и грязи. Дорожными учреждениями проводится работа по помывке дорожных знаков, барьерных ограждений и светофоров», – отметила исполняющая обязанности начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Олеся Богомазова.

Олег Клемешов поручил обратить особое внимание на состояние остановок общественного транспорта, нестационарных торговых объектов, а также на сбор случайного мусора на улично-дорожной сети и внутриквартальных территориях. Непосредственное участие в этой работе должны принимать хозяйствующие субъекты, а также УК, ТСЖ и ЖСК.

Как отметил начальник департамента энергетики и жилищно-коммунального хозяйства города Новосибирска Дмитрий Перязев, управляющими организациями на сегодня убрано 5708 территорий многоквартирных домов. Приведена в надлежащее санитарное состояние 3121 контейнерная площадка. На 2708 территориях многоквартирных домов проведено ворошение снега.

По словам Дмитрия Геннадьевича, продолжаются противопаводковые мероприятия – с 68 территорий МКД, расположенных в зоне возможного подтопления, вывезено 7,3 тысячи кубических метров снега, выполнено ворошение снега на газонах у 67 домов в этой же зоне. К пропуску талых вод подготовлены все ливневые канализации, расположенные на придомовых территориях: 344 ливневки.