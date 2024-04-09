НПФ наращивают объем пенсионных резервов

По итогам 2023 года объем пенсионных резервов НПФ ВТБ по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) вырос на 23% до 34 млрд рублей. Объем пенсионных накоплений по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) достиг 310 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2022 годом на 5%. Количество клиентов, заключивших с фондом договоры НПО, выросло на 22% и превысило 192 тыс. человек. Число застрахованных лиц по ОПС составило 2,9 млн человек. Совокупные активы превысили 350 млрд рублей.

Общий объем пенсионных выплат клиентам фонда за 2023 год достиг 4,2 млрд руб., из них 3,2 млрд руб. – по ОПС и 1 млрд руб. – по НПО. На конец года общее количество клиентов – пенсионеров фонда превышало 27 тысяч: выплаты по ОПС получали 11,7 тыс. человек, а негосударственные пенсии – 15,6 тыс.

Напомним, что в феврале 2024 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» вновь подтвердило максимальный рейтинг финансовой надежности фонда на уровне ruAАA, прогноз по рейтингу стабильный. Также Национальным рейтинговым агентством (НРА) фонду подтвержден рейтинг максимальной надежности и качества услуг на уровне «ААА|ru.pf|».

В 2024 году проходит объединение двух фондов в форме присоединения НПФ «Открытие» к ВТБ Пенсионный фонд. Количество клиентов объединенного фонда увеличится до 10,5 млн человек, а объем средств под его управлением превысит 1 трлн руб. Для физических лиц реорганизация не потребует перезаключения договоров об обязательном пенсионном страховании и негосударственном пенсионном обеспечении. Объединенный фонд в порядке правопреемства продолжит выполнять все обязательства перед клиентами.