Под Новосибирском Маслянинский район получит 8,4 млн рублей на развитие сельсикх территорий

Новосибирская область получит дополнительные федеральные средства на комплексное развитие сельских территорий.

По информации пресс-службы правительства Новосибирской области, выделено 8,4 млн рублей на 2024 год. Эти средства будут направлены на строительство двух жилых домов в Маслянинском муниципальном районе. Первый заместитель председателя Государственной думы и депутат от Новосибирской области Александр Жуков подтвердил эту информацию.

По данным регионального правительства, за последние годы в районе Маслянино было реализовано более 30 мероприятий и более 14 программ и проектов на сумму более 3,3 млрд рублей.

Государственная программа Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" была утверждена постановлением правительства РФ от 31 мая 2019 года № 696. Общий объем финансирования этой программы в период с 2020 по 2025 год составляет около 2,3 трлн рублей.

Согласно постановлению правительства Новосибирской области от 31 декабря 2019 года № 525-п, в области действует государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области". Она включает в себя задачи по обеспечению сельских жителей жильем, строительству социальной и инженерной инфраструктуры, а также созданию условий для занятости и повышения благосостояния сельского населения.

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