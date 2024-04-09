В Новосибирске появились подробности самоубийства 9-классника

В Новосибирске 9-классник перед смертью играл в компьютер.

В Новосибирске, 7 апреля, ученик 9 класса школы №45 покончил с собой. Его тело нашли под окнами многоэтажки. В Следственном комитете региона сообщили, что устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Знакомый школьника рассказал корреспонденту Сиб.фм, что мальчик переживал из-за предстоящего ОГЭ, однако ни с кем об этом не делился.

«Его друг рассказал мне, что они, как обычно, играли в компьютер и общались в Discord, но затем парень перестал отвечать другу», — заявил собеседник.

Кроме этого, по словам подростка, тело обнаружили не сразу, так как он был дома один. По его словам, мама 9-классника и его сестра были на даче.

Ранее Сиб.фи рассказывал о том, как в Краснообске 29-летний курьер покончил с собой после того, как уволился с работы.