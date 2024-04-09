Синоптики отменили аномальную жару в Новосибирске летом 2024 года

Летом 2024 года в Новосибирске не ожидается аномальная жара.

По данным синоптиков “Яндекс. Погоды”, в Новосибирск июнь придет с очень приятными показателями — ожидается от +18 до +25 градусов тепла. Дождь прольется только 7 дней за весь месяц.

Июль будет аналогичен июню по погоде, максимальная температура составит +26 градусов. Однако дождей будет больше — 17 дней за месяц.

Август также пройдет теплым и благоприятным, температура воздуха будет варьироваться от +18 до +20 градусов и 11 дней будут с осадками.

Ранее Сиб.фм рассказал, что в Новосибирске объявили дату пробуждения клещей весной-2024.