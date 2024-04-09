В Новосибирске мужчина незаконно прописал в своей квартире четырех мигрантов

40-летний владелец квартиры незаконно прописал четырех мигрантов за деньги.
В Новосибирске возбудили уголовное дело против местного жителя, который обвиняется в фиктивной прописке четырех иностранных граждан. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
По информации прокуратуры, житель города, 40-летний владелец квартиры, незаконно прописал четырех мигрантов за деньги. Дело было возбуждено после жалобы одной из жительниц, после чего прокуратура провела проверку и установила факт нарушения закона.
В настоящее время расследование продолжается.
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