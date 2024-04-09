Жителей Татарска Новосибирской области попросили финансово вложиться в кладбище

Финансовую помощь попросили у жителей Татарска Новосибирской области, чтобы вложиться в местное кладбище.

Жителей Татарска Новосибирской области попросили финансово помочь на благоустройство кладбища, которое будет проведено рамках инициативного бюджетирования.

Как сообщает администрация, на проект выделят средства из городского и областного бюджетов, но при обязательном участии граждан в финансировании. Сумма взноса составляет 151 000 рублей.

Напомним, что в Новосибирске частично затоплено кладбище в Советском районе