Буйный кузбассовец набросился на машину своего обидчика с метлой

Мужчина разозлился, что ему не дали в магазине продуктов в долг.

В Кемеровской области ранее судимый 25-летний местный житель предстанет перед судом за порчу имущества. Мужчине отказали в магазине дать продукты в долг и тогда он пошел вымещать свою злость на чужом автомобиле. Об этом сообщает Сибдепо.

В пресс-службе полиции Кузбасса уточнили, что кузбассовец уже неоднократно получал в одном из магазинов продукты в долг, но на сей раз в такой просьбе ему отказали. Тогда он вышел на улицу и начал бить ногами припаркованный автомобиль, а также колотить его черенком находившейся при нем метлы. В результате он повредил ветровое стекло «Хонды».

Таким образом, бунтарь буквально отметелил машину, которая принадлежит супруге предпринимателя. Сумма ущерба составила 82 000 рублей. Стражи правопорядка задержали мстительного клиента. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Фигуранту грозит до 2 лет тюрьмы.

Напомним, в Новосибирске автомобиль сбил велосипедиста с 5-летним ребенком в кресле.