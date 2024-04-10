Для расточительных жителей Новосибирской области в 2 раза подорожает электричество

В Новосибирской области введут дифференцированные тарифы на электроэнергию.

На второе полугодие 2024 года тариф на электроэнергию для жителей региона составит 3,66 рубля за кВт/ч, экономически обоснованный тариф — 5,38 рубля кВт/ч, сообщила заместитель руководителя департамента по тарифам Новосибирской области Елена Марунченко.

Она уточнила, что разницу за население доплачивает бизнес, а величина тарифа на электричество находится ниже среднероссийского уровня.

Эксперты считают, что наиболее оптимальным вариантом для Новосибирской области будут дифференцированные тарифы. Департамент по тарифам провел работу по оценке потребителей электроэнергии в Новосибирской области и установил, что в среднем население потребляет в месяц 1099 кВт/ч электроэнергии.

«Из 22 тысяч потребителей, которые потребляют свыше 1099 кВт/ч в месяц, 21 тысяча проживает в ИЖС на территории области. Они используют электроэнергию для бытовых нужд, в том числе отопления. Количество абонентов, потребляющих электроэнергию для ИЖС более 15 кВт/ч, составляет всего 69. 15 кВт/ч — это максимальная мощность, которую разрешают подключить потребителю для технологического подключения на бытовые нужды по льготной ставке. В пересчете на месяц это составляет 10,9 тысячи кВт электроэнергии», — сообщила Елена Марунченко.

Есть предположение, что такое потребление связано со скрытым бизнесом или майнингом.

В департаменте предлагают с 1 июля ввести в Новосибирской области следующие ставки по тарифам на электричество: при потреблении электроэнергии до 10,9 тысячи кВт — 3,66 рубля за кВт/ч, от 10,9 до 14,64 тысячи кВт в месяц — 5,39 рубля за кВт/ч, свыше 14,64 тысячи кВт в месяц — 7,11 рубля за кВт/ч.

Депутаты поддержали инициативу. Зампредседателя комитета Дмитрий Козловский отметил, что изучил статистику — и реальное повышение тарифов коснется только 69 потребителей, у которых есть газ, а значит — и возможность платить за электричество меньше.

Вопрос о введении дифференцированного тарифа планируется вынести на рассмотрение апрельской сессии областного Заксобрания.

Ранее представители российской ФАС заявили о преимуществах перехода на дифференцированные энерготарифы в регионах.