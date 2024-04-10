Мама новосибирского блогера Давы задолжала 5000 рублей по коммунальным платежам

Приставы начали исполнительное производство в отношении мамы блогера Давы из Новосибирска.

Мама блогера и певца из Новосибирска Давида Манукяна, более известного как Дава, задолжала 5059 рублей по платежам за коммунальные услуги. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ФССП, обратил внимание корреспондент Сиб.фм.

Против Анаит Манукян (так зовут маму Давы, прим.ред.) начали исполнительное производство еще в феврале 2024 года.

«Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию», — говорится в банке данных ФССП.

Судебный приказ вынес участок мирового судьи Раменского района Московской области. По нашим данным, Анаит прописана и живёт в коттеджном посёлке вышенаписанного района.

Предположительно, именно этот дом подарил ей сын Давид на день рождения в 2021 году, поделившись с фанатами эмоциями.

«С днём рождения, моя любимая мама! Спасибо тебе за всё, что ты сделала для меня! 6 лет назад я обещал подарить тебе дом и сегодня сдержал слово! Спасибо моим близким и моим подписчикам, без вашей поддержки я бы этого не добился», — признался Манукян.

Напомним, Анаит Манукян занимается продвижением бизнеса сына. Именно на неё зарегистрированы все товарные знаки.

Так, в 2021 году она зарегистрировала бренд DAVA, а в 2023 году запатентовала словесный знак «Милана Хаметова» — так зовут 13-летнюю девочку, продвижением которой занимается Дава.

Блогер и бывший Ольги Бузовой также пару раз попадался в поле зрения приставов. С него взыскивали деньги за неправильную парковку в Москве.