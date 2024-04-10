«НОРНИКЕЛЬ» озвучил финальные данные серной программы

Серная программа в Норильске дает первые результаты: выбросы диоксида серы Надеждинским металлургическим заводом (НМЗ) постепенно снижаются. Эффективность работы первой технологической линии превышает плановые показатели и достигает 99,6%.

С момента запуска в октябре 2023 г. и до конца марта 2024 г. утилизировано более 40 тысяч тонн диоксида серы из отходящих газов. Эти показатели были верифицированы Росприроднадзором: государственный центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу подтвердил их достоверность и высокую эффективность работы первой технологической линии на уровне 99,6%.

40 тысяч тонн — это достаточно существенная цифра для технологических газов. Именно эти показатели, которые закладывались изначально на этот, начальный, период, понимая, что идёт процесс технологического опробования. За это время было получено 55 тысяч тонн серной кислоты, которая является продуктом утилизации технологических газов. А уже в процессе нейтрализации кислоты получено порядка 80 тысяч тонн гипсовой пульпы.

К концу 2024 г. перед заводом стоит задача запустить в комплексное опробование вторую и третью технологические линии Серной программы. Главный инженер завода Максим Педанов сообщил, что всего на проекте сейчас задействованы почти 400 сотрудников самого предприятия и более 1500 специалистов подрядных организаций.

«Достигнутые показатели говорят о положительной динамике работы первой технологической линии Серной программы на НМЗ и о планомерном движении компании к улучшению экологической обстановки. Полученные результаты соответствуют проектным показателям. По плану уже в этом году выбросы в Норильске сократятся на 20%. Тем самым будет решена главная задача федеральной программы «Чистый воздух», которая направлена на кардинальное улучшение воздуха в 12 крупных промышленных городах, в том числе и в Норильске», — прокомментировал вице-президент по экологии и промышленной безопасности «Норникеля» Станислав Селезнев.