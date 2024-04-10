Предварительный прогноз погоды на май-2024 опубликовали в Новосибирске

Стала известна погода на май 2024 года в Новосибирске.

По данным синоптиков «Погода.mail.ru», в Новосибирске в мае текущего года температура воздуха будет колебаться в пределах от +11 до +21 градуса.

Самый теплый день ожидается в конце месяца — 30 мая, когда воздух прогреется до +22 градусов.

Однако по прогнозу сервиса World-weather, начало мая в Новосибирске ожидается прохладным — до +9 градусов, но постепенно придет к отметке +20 градусов тепла.

Также уточняется, что солнечных дней в мае будет столько же, сколько и пасмурных.

Напомним, что к трем поселкам Болотнинского района Новосибирской области открыли дорогу.