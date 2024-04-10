Прописанный в Новосибирске террорист Мирзоев* сдал куратора расстрела в «Крокусе»

Террористы «Крокус Сити Холла» на допросе назвали имя своего куратора.

На федеральных каналах показали кадры допроса, на котором четыре фигуранта дела, совершивших страшный теракт 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле», назвали имя своего куратора.

Первым в допросе участвовал преступник Далерджон Мирзоев*, который ранее был временно прописан у своих родственников в Новосибирске. Он рассказал, что некий Сайфулло информировал террористов, чтобы сбежать с места преступления, также он поставлял им оружие для совершения теракта.

По словам Мирзоева*, куратор сказал террористам ехать в сторону Киева, куда они мчались на скорости 170 километров в час, но их успели перехватить и арестовать силовики.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 22 марта в Подмосковье произошел массовый расстрел мирных жителей в «Крокус Сити Холле», в результате чего погибло 144 человека и более 300 пострадали.

* Далерджон Мирзоев — внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.