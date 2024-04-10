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общество

Прописанный в Новосибирске террорист Мирзоев* сдал куратора расстрела в «Крокусе»

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Террористы «Крокус Сити Холла» на допросе назвали имя своего куратора.

На федеральных каналах показали кадры допроса, на котором четыре фигуранта дела, совершивших страшный теракт 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле», назвали имя своего куратора.

Первым в допросе участвовал преступник Далерджон Мирзоев*, который ранее был временно прописан у своих родственников в Новосибирске. Он рассказал, что некий Сайфулло информировал террористов, чтобы сбежать с места преступления, также он поставлял им оружие для совершения теракта.

По словам Мирзоева*, куратор сказал террористам ехать в сторону Киева, куда они мчались на скорости 170 километров в час, но их успели перехватить и арестовать силовики.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 22 марта в Подмосковье произошел массовый расстрел мирных жителей в «Крокус Сити Холле», в результате чего погибло 144 человека и более 300 пострадали.

* Далерджон Мирзоев — внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Валерия Митрохина
Журналист

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