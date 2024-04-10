Ситуацию с паводком круглосуточно мониторят в Новосибирской области

В Новосибирской области круглосуточно мониторят ситуацию с паводком.

По данным пресс-службы региональных властей, в Новосибирской области на регулярной основе проверяют ситуацию с паводком.

Круглосуточный мониторинг проходит под контролем региональных и местных властей, а также регионального управления МЧС.

По данным пресс-службы МЧС на 10 апреля, сейчас в пяти населенных пунктах Краснозерского, Новосибирского района и Тогучина подтоплены 45 приусадебных участков и жилой дом, в том числе в двух дачных обществах Новосибирского района – 50 дачных участков.

Напомним, что в Новосибирске сообщили о возможном риске прорыва плотины ГЭС.